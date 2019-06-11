Пожар на танкере в морском порту Махачкалы полностью потушен. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

"В 13.20 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.

Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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