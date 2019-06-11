Владелец белого внедорожника, проверяя ходовые качества своего транспортного средства, совершил неконтролируемое падение в холмистой местности Тайланда.

Свидетельница неудачного эксперимента запечатлела, как неизвестный любитель острых ощущений попытался проложить маршрут по крутому холму, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В результате чего, внедорожник, чудом не задев двух сопровождающих, кубарем скатился вниз.

Автор видеоролика не уточнила о состоянии автовладельца, лишившегося транспортного средства.

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