https://news.day.az/world/1127992.html Водитель угробил свой внедорожник, пытаясь преодолеть крутой склон - ВИДЕО
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Водитель угробил свой внедорожник, пытаясь преодолеть крутой склон - ВИДЕО
Владелец белого внедорожника, проверяя ходовые качества своего транспортного средства, совершил неконтролируемое падение в холмистой местности Тайланда.
Свидетельница неудачного эксперимента запечатлела, как неизвестный любитель острых ощущений попытался проложить маршрут по крутому холму, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
В результате чего, внедорожник, чудом не задев двух сопровождающих, кубарем скатился вниз.
Автор видеоролика не уточнила о состоянии автовладельца, лишившегося транспортного средства.
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