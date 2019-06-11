В городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, США, мужчина прогулялся по улице с лигром. Этой видеозаписью заинтересовалось издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах, снятых Майклом Холстоном (Mike Holston) по кличке "Настоящий Тарзан", видно, как он вместе со своим другом выгуливает лигра (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой), чей вес составляет около 319 килограммов. По словам мужчины, это "самая большая кошка в мире". Лигр может разогнаться до 60 километров в час. Эту особь зовут Аполлон.

Блогер загрузил ролик на видеохостинг YouTube, где он набрал 102 тысячи просмотров. В комментариях пользователи сравнили животное с доисторическим саблезубым тигром, вымершим около 42 тысяч лет назад.

Тигр - крупнейший представитель семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Лигр может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает 300 килограммов. Они также содержатся в некоторых российских зоопарках.

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