В одном из отелей в районе Кемер турецкой провинции Анталья произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар вспыхнул в SPA центре, после чего были эвакуированы свыше 100 туристов, которые находились в отеле.

В результате пожара никто не пострадал, однако пожар вызвал панику у иностранных туристов. Пожар, о причинах которого не сообщается, был локализован.

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