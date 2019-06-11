https://news.day.az/world/1128030.html Пожар в одном из отелей Турции, эвакуированы десятки туристов
Пожар в одном из отелей Турции, эвакуированы десятки туристов
В одном из отелей в районе Кемер турецкой провинции Анталья произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что пожар вспыхнул в SPA центре, после чего были эвакуированы свыше 100 туристов, которые находились в отеле.
В результате пожара никто не пострадал, однако пожар вызвал панику у иностранных туристов. Пожар, о причинах которого не сообщается, был локализован.
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