Правозащитная организация Liberty подала иск против британской службы контрразведки (MI5), которую обвинила в "незаконном обращении с данными". Об этом сообщает газета Guardian.

"Эти шокирующие разоблачения показывают, как в MI5 незаконно обращались с нашими данными в течение многих лет, храня их, когда у них не было законных оснований для этого. Это может включать в себя нашу наиболее чувствительную информацию - наши звонки и сообщения, данные о нашем местонахождении, нашу историю браузера", - приводит издание заявление адвоката организации Liberty Меган Гоулдинг (Megan Goulding).



Адвокат также добавила, что "MI5 попытались скрыть свои ошибки, предоставив дезинформацию комиссару, наделенному полномочиями проводить досудебные расследования".

Отмечается, что об этой проблеме стало известно еще в январе 2016 года. Однако комиссар, наделенный полномочиями проводить досудебные расследования, Адриан Фалфорд обратил внимание на ошибки MI5 в работе с данными ранее в этом году. В письме, которое контрразведка отправила Фалфорду, говорится, что в ведомстве не знали о том, какие данные у них хранились. Он заявил, что то, каким образом агентство обращалось с информацией, было, "без сомнений, незаконно".

Газета дополняет, что ведомство вело массовый перехват данных при помощи программ наблюдения и взлома. После чего данные загружались на компьютеры.

При этом агентство обязано гарантировать, что такие материалы не хранятся дольше, чем необходимо.

Уточняется, что среди данных могли быть обсуждения между адвокатами и их клиентами, которые должны были быть защищены правовым иммунитетом. Национальный союз журналистов Великобритании присоединился к иску, который должен быть заслушан полностью на следующей неделе.



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