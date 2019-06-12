Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Пакистана, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 3.10 по времени UTC. Эпицентр располагался в 39 километрах к юго-востоку от города Баффа. Очаг залегал на глубине 30,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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