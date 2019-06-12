Разъярённый бык разделался с тореадором на глазах у испуганных зрителей - ВИДЕО
Зрители сняли ужасающий момент, когда разъярённый бык накинулся на тореадора во время выступления в Мадриде. Роман Кольядо упал на землю, после чего животное пустило в ход свои рога. В результате мужчина получил глубокую рану, которая задела артерию. К счастью, врачам удалось спасти его жизнь, сообщает Daily Mail.
Как передает Day.Az со ссылкой на life.ru, на помощь Кольядо пришли ещё три тореадора, которые пытались отвлечь быка. На глазах у испуганных зрителей пострадавшего быстро унесли с арены. На данный момент ему уже провели две операции, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии,
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре