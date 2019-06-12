Россиянин откусил медведю язык в драке - ВИДЕО
В Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык, сообщает "ТВК Красноярск".
По данным издания, инцидент произошел 2 июня. 29-летний Николай Игрит с друзьями поехал в природный заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разминулись, и на Игрита напал медведь. Он закричал, чтобы спугнуть хищника, но тот стал кусать его за лицо. Игриту удалось откусить медведю язык, животное испугалось и убежало, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Пострадавшему мужчине вызвали скорую и доставили его в больницу Кызыла. Уточняется, что на него и его друзей завели административные дела за разведение костров в лесах без разрешения.
Ранее в поселке городского типа Северо-Енисейске Красноярского края на детскую площадку забрел крупный медведь. Животное попытались прогнать с детской площадки, но оно начало кидаться на людей. Предупреждающие выстрелы не отпугнули медведя, поэтому пришлось применить табельное оружие и убить его.
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