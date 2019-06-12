Иранские власти во время первого за последние 40 лет визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран попросят его о посредничестве в переговорах между Ираном и США по вопросу смягчения антииранского санкционного режима. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Япония может помочь в ослаблении напряженности в отношениях Ирана и США в качестве жеста доброй воли", - приводит агентство слова одного из источников. По мнению другого иранского чиновника, "[премьер-министр Японии Синдзо] Абэ может сыграть роль великого посредника, который упростит (переговорный процесс между США и Ираном - прим. ТАСС)".

В Тегеране также вновь выразили мнение, указывает Reuters, что Соединенные Штаты "должны либо снять несправедливые санкции, либо расширить список [стран], которым предоставляются из них исключения, либо приостановить их действие".

Абэ 12 июня начинает первый с 1978 года официальный визит в Иран. В преддверии своей поездки он провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

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