https://news.day.az/world/1128404.html В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
Четырнадцать человек погибли и восемь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в пригороде Каира. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал издание "Youm7".
Инцидент произошел на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира - Хельвана. Согласно информации электронной газеты, большое число жертв вызвано столкновением двух микроавтобусов, перевозящих пассажиров, и грузовика.
Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.
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