https://news.day.az/world/1128440.html США расширили санкции по Ирану
США расширили санкции по Ирану
США расширили санкции по Ирану, добавив туда двух граждан Ирака и иракскую компанию, сообщило министерство финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Граждане Ирака и компания South Wealth Resourses Company попали в список за связь с Корпусом стражей иранской революции - военизированным иранским формированием, которое США внесли в свой список террористических организаций.
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