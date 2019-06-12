США расширили санкции по Ирану, добавив туда двух граждан Ирака и иракскую компанию, сообщило министерство финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Граждане Ирака и компания South Wealth Resourses Company попали в список за связь с Корпусом стражей иранской революции - военизированным иранским формированием, которое США внесли в свой список террористических организаций.

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