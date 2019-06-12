В Стамбуле из-за сильного дождя, который затопил подвальные помещения и первый этаж школы в районе Пендик, эвакуированы школьники. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в целях безопасности также эвакуированы дети из ряда детских садов, передает Day.Az.

Сообщается что сильный дождь также затопил подвалы магазинов и ряда учреждений. По данным СМИ, ливни будут продолжаться до конца дня.

Отметим,что ранее 10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями.

Было затоплено множество кварталов и улиц одного из районов Анкары.

Движение транспорта было парализовано. Вследствие наводнения были закрыты для движения некоторые дороги.

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