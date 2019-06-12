Строительство мощной солнечной электростанции, которая появится на западе американского штата Техас, станет прямой инвестицией технокорпорации Facebook в возобновляемые источники энергии.

О планах "Фейсбука" построить солнечную электростанцию в Западном Техасе сообщает информагентство Associated Press.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, Марк Цукерберг, генеральный директор компании Facebook, ранее говорил о планах FB поучаствовать в реализации нескольких больших проектов, связанных с возобновляемой энергией, передает Day.Az.

Предполагается, что Facebook будет использовать экологически безопасные способы производства электрической энергии для питания своих постоянно растущих дата-центров.

Большая солнечная электростанция, которая строится в рамках проекта Prospero Solar, станет очень мощным поставщиком возобновляемой энергии - станция будет занимать площадь в восемнадцать квадратных километров, а электрическая мощность в районе трехсот восьмидесяти мегаватт позволит станции Prospero Solar полностью обеспечивать электроэнергией семьдесят две тысячи домохозяйств.

Представители Facebook говорят, что дата-центры компании уже сейчас являются одними из самых энергоэффективных в мире, а в будущем показатели энергоэффективности ЦОДов FB будут расти, что в конечном итоге позволит корпорации стать одним из лидеров сегмента альтернативной энергии.

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