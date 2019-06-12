Американский автопроизводитель компания Ford отзовет более 1,2 млн машин в странах Северной Америки, в основном из США, а также из Канады и Мексики, в связи с неполадками, которые повышают риск аварии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Ford Motor Company объявляет о трех отзывах автомобилей в Северной Америке и одном - только в Канаде", - говорится в сообщении компании.

Так, в рамках первого отзыва, в США отзываются около 1,2 млн автомобилей Ford Explorer 2011-2017 годов выпуска в связи с неполадками, которые могут повысить риск аварии. В Канаде отзыв затронет 28 тыс. машин, в Мексике - один автомобиль.



В связи с другими проблемами в рамках остальных трех отзывов из США и Канады также подлежит ряд других моделей разных лет выпуска, общее число которых не превышает 140 тыс. Ford отмечает, что компании известно лишь о двух случаях происшествий, вызванных упомянутыми неполадками, один из случаев привел к легким травмам.



В 2018 году компания объявляла о ряде крупных отзывов машин в странах Северной Америки. Так, в октябре прошлого года компания сообщила об отзыве около 1,5 млн автомобилей в регионе из-за неполадок, которые могли привести к остановке мотора, в сентябре того же года - об отзыве 2 млн машин в Северной Америке из-за проблем с ремнями безопасности, в марте - 1,4 млн машин в США, Канаде и Мексике из-за проблем с рулем.



Компания Ford была основана в 1903 году Генри Фордом, который создал ее, получив на развитие бизнеса $28 тыс. от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.



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