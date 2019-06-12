https://news.day.az/world/1128484.html Трамп встретится с Путиным
Трамп встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке (Япония).
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американское телевидение, передает Day.Az.
Также Трамп добавил, что намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Саммит запланирован на 28-29 июня.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что Кремль пока не получал от Вашингтона подтверждения планов встречи. "Американцы не инициировали подготовку к встрече Путина и Трампа, она не ведется", - приводит его слова РИА Новости
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