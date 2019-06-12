Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины на товары из Китая объемом $325 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что власти США сделают это, если оба государства не договорятся относительно торговли.

До этого Трамп заявил, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу лидеров G20, то США немедленно введут новые пошлины.

США 10 мая повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%. В ответ на это КНР ввела пошлины на товары из США объемом $60 млрд.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!