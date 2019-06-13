https://news.day.az/world/1128508.html В США решили изменить правило написания Киева
В США решили изменить правило написания Киева
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".
Изменения в базу внесут с 17 июня.
Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
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