Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".

Изменения в базу внесут с 17 июня.

Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.

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