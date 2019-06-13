Сильный град в Турции, есть пострадавшие
Из-за сильного града, выпавшего в турецкой провинции Орду, пострадали 12 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Сообщается, что сильные повреждения получили дома и здания, а также посевы на некоторых полях.
Отметим, что накануне из-за сильного дождя в Стамбуле, который затопил подвальные помещения и первый этаж школы в районе Пендик, были эвакуированы школьники.
Напомним, что 10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Было затоплено множество кварталов и улиц одного из районов Анкары.
Движение транспорта было парализовано. Вследствие наводнения были закрыты для движения некоторые дороги.
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