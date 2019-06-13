https://news.day.az/world/1128544.html Почему не стоит запускать воздушные шарики вблизи проводов - ВИДЕО
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Почему не стоит запускать воздушные шарики вблизи проводов - ВИДЕО
Девушка выпустила в небо десятки воздушных шариков и стала виновницей отключения электричества как минимум на одной улице. Дело в том, что фольгированные и, судя по взрыву, наполненные водородом воздушные шары задели электрические провода и вызвали замыкание, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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