Девушка выпустила в небо десятки воздушных шариков и стала виновницей отключения электричества как минимум на одной улице. Дело в том, что фольгированные и, судя по взрыву, наполненные водородом воздушные шары задели электрические провода и вызвали замыкание, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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