Япония намерена играть максимально возможную роль в снижении напряженности в Ближневосточном регионе, но премьер-министр Синдзо Абэ не планирует выступать посредником между Ираном и США. Такой комментарий в ходе пресс-конференции в четверг дал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга относительно визита Абэ в Тегеран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо снизить напряженность (в Ближневосточном регионе) с целью предотвращения случайных вооруженных столкновений. Япония намерена играть максимально возможную роль (в снижении напряженности)", - отметил Суга.

Вместе с тем генсек японского правительства подчеркнул, что Синдзо Абэ, который в ходе своего визита в Тегеран должен провести встречи с лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и иранским президентом Хасаном Роухани, "не намерен быть посредником между Ираном и США".

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в иранском правительстве сообщило, что Тегеран не намерен в ближайшее время вступать в прямой диалог с Вашингтоном. В то же время, по данным агентства, на прошедших переговорах между Абэ и Роухани иранская сторона обратилась к премьеру Японии с просьбой лично передать президенту США Дональду Трампу требование о снятии санкций, запрещающих закупку иранской нефти.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

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