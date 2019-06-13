Британия и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"UKMTO осведомлена об инциденте... Великобритания и ее партнеры в данный момент ведут расследование", - говорится в сообщении организации.

Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.

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