https://news.day.az/world/1128598.html Британия начала расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе
Британия начала расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе
Британия и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"UKMTO осведомлена об инциденте... Великобритания и ее партнеры в данный момент ведут расследование", - говорится в сообщении организации.
Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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