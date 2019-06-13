Владимир Михайлов, инструктор "Старого айского моста" рассказал, что просто прогуливался в это время на мосту, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Все произошло в 5.55 утра. Судя по записи с видеокамеры, которая есть на странице ayskiymost в Инстаграме, девушка в белом платье не торопилась: бросив сумку рядом, она неуверенно стала забираться на шаткое ограждение. Когда она поднялась повыше и уже поставила одну ногу на самый верх, к ней подлетел парень, схватил и стащил на мост.

Как говорит Владимир, спасший девушку, на вид ей было около 30 лет и она, по его мнению, была в алкогольном опьянении. Он рассказал, что незнакомка еще несколько раз пыталась проделать фокус с прыжком в бурлящую Катунь. Но молодой человек оказался настойчивым и все-таки утащил несчастную подальше от воды, с моста. Оказавшись на земле, она успокоилась и медленно пошла в сторону от реки.

Эта история вполне могла бы сойти за романтичную, ведь "Старый айский мост" притягивает влюбленных и молодоженов: они собираются в этом красивом месте для фотосессий, прогулок и закрывают замки на ключики в знак вечной любви и преданности друг другу. Ключи, разумеется, бросают в Катунь.

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