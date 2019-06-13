Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что нападение на танкеры в Оманском заливе является более чем подозрительным, и обратил внимание на то, что инцидент произошел на фоне переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром. Предложенный Ираном форум по региональному диалогу является необходимым", - написал Зариф в Twitter.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что один из двух атакованных танкеров Front Altair затонул, однако, по данным агентства Рейтер, эта информация получила опровержение со стороны владеющей танкером компании Frontline.

По данным агентства IRNA, после нападения в Оманском заливе Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.

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