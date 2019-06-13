Туристы, отправившиеся на автомобиле в путешествие по национальному заповеднику Рантхамбор (округ Савай-Мадхопур, штат Раджастхан, Индия), 2 июня стали свидетелями драматичной сцены, случившейся между тиграми.

Один из путешественников запечатлел, как тигрица, названная Т-57 легла на своего детёныша, прижав его ко дну небольшого водоёма. Тигрёнку повезло и он смог выбраться из-под туши своей матери и появился перед самцом, от которого его скрывали, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Впрочем, взрослый тигр, имеющий имя Т-60, чувствуя присутствие туристов, не стал нападать на соплеменницу и лишать её потомства. Грозный самец, пометив территорию, прошёл мимо автомобиля с людьми, а затем скрылся в лесу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!