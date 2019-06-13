Стеклянный пол аттракциона Skydeck в Чикаго лопнул под ногами посетителей и напугал их. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел на башне Уиллис-тауэр, которая считается самым высоким зданием в Чикаго и вторым по высоте в США. Стеклянный аттракцион Skydeck позволяет посетителям понаблюдать за городом и его оживленными улицами с высоты 442-х метров.

Когда стекло треснуло, в аттракционе находилась туристка с двумя детьми. Никто из них не пострадал, однако следующие посетители отказались заходить в стеклянную кабину.

Это не первый раз, когда стекло аттракциона лопается. В 2014 году с ним произошло то же самое, однако, по словам экспертов, это не представляет опасности. "Покрытие на стекле может лопнуть, но это не влияет на само стекло. Покрытие предназначено для защиты поверхности стекла", - пояснил один из специалистов.

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