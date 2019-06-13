США не прекращают попытки уговорить Индию отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и другой крупной военной техники, Вашингтон также предупреждает Нью-Дели об угрозе применения американских санкций за военно-техническое сотрудничество с Москвой. Об этом заявила в четверг и. о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет широкого исключения, исключения для стран [из режима потенциальных американских санкций], когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400. И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии", - подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Когда президент [Владимир] Путин нанес в октябре прошлого года визит [в Индию], были дополнительные объявления относительно [закупки Индией у России] крупной военной техники, которые потенциально попадают под рассмотрение [Вашингтоном на предмет возможного введения в отношении Нью-Дели санкций]", - сказала американский дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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