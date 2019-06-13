Ирак осуждает нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе и призывает не допустить эскалацию напряженности в регионе. Об этом в четверг заявили в иракском МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Также внешнеполитическое ведомство осудило ракетный обстрел международного аэропорта в саудовском городе Абха, совершенный йеменской группировкой "Ансар Алла" (хуситы).



"Ирак выступает против любой агрессии, отвергает эскалацию в регионе и призывает к мирному урегулированию кризиса. Также Ирак отвергает стратегию измора народов, нанесение ущерба их безопасности, вмешательства в их дела и применения военной силы", - говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики назвал "опасным развитием событий" инцидент с танкерами в Оманском заливе.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.



После поступления сообщений об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе возле Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления нефти, цены на "черное золото" выросли на 4%, а акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp и Chevron Corp поднялись в среднем на 1% на предварительных торгах.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!