https://news.day.az/world/1128832.html США обвинили Иран в атаке на танкеры
США обвинили Иран в атаке на танкеры
Иранские власти несут ответственность за нынешние нападения на два танкера в Оманском заливе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.
"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе", - отметил Помпео.
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