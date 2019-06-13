Иранские власти несут ответственность за нынешние нападения на два танкера в Оманском заливе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе", - отметил Помпео.

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