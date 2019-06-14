Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отправится в отставку, передает РИА "Новости".

Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что Сандерс уйдет с должности в конце июня, так как будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

"Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу!", - добавил Трамп.

Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года.

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