https://news.day.az/world/1128838.html Дональд Трамп уволил своего пресс-секретаря
Дональд Трамп уволил своего пресс-секретаря
Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отправится в отставку, передает РИА "Новости".
Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
Он пояснил, что Сандерс уйдет с должности в конце июня, так как будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.
"Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу!", - добавил Трамп.
Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года.
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