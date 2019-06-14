Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения со стороны США в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает Иран ответственным за атаку на танкеры.

"По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело - обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами", - сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави, назвав сами обвинения безосновательными.

Он отметил, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам, а сам инцидент вызывает тревогу.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!