Американские военные опубликовали видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. Кадры опубликованы на YouTube-канале Морского института США, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На полутораминутном черно-белом ролике, снятом с беспилотника, видно, как катер стоит около танкера, и человек руками открепляет некий предмет от борта судна. В аннотации к видео указано, что лодка опознана как патрульный катер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) класса "Гашти".

14 июня стало известно, что американские военные моряки обнаружили прикрепленную к борту Kokuka Courageous неразорвавшуюся мину. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают "данные разведки и использованное оружие".

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

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