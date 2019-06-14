Пассажиры возмутились из-за пьяных девушек, следовавших рейсом авиакомпании Ryanair из Бирмингема в Аликанте, пишет Daily Star. На видео, снятом очевидцами, одна из нарушительниц прыгает на игрушечной лошади по проходу, а за ней скачет мужчина в костюме ковбоя, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Путешественник Роберт Мэлтон отправился в Испанию, но столкнулся с "самым худшим перелетом в его жизни". По словам мужчины, дебоширки поднялись на борт авиакомпании Ryanair уже пьяными и отмечали девичник прямо в полете.

Мэлтон также рассказал, что у пассажирок были с собой бутылки из-под сока, заполненные алкоголем. На протяжении полета обстановка на борту накалялась, однако членов экипажа не беспокоило происходящее. Кроме того, мужчина пожаловался на стюардессу, которая вместо того, чтобы унять дебоширок, попросила его убрать откидной столик.

В Ryanair инцидент не комментировали.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!