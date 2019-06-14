Правительство Бахрейна решило устроить экологически-чистый тематический парк на дне залива, возле побережья страны, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По заявлениям местных чиновников, огромный тематический аттракцион, будет раскинут на территории не менее 100000 квадратных метров.

Используемый в качестве одного из экспонатов отслуживший свой срок пассажирский лайнер, был освобождён от всего оборудования и каркас самолёта затопили на 20-метровой глубине.

Боинг 747 утопили в Персидском заливе, в качестве аттракциона для подводных туристов (Видео) По информации управления туризма Бахрейна, все элементы парка будут сделаны из экологически чистых материалов, обеспечивая безопасное убежище для морской флоры и фауны. Подводный парк откроется для туристов к лету.

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