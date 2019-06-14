Корабль Bahama Mama, рассчитанный на тысячу пассажиров, едва не столкнулся с небольшим паромом Kontiki недалеко от Ибицы. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На видео, опубликованном очевидцами с парома, лайнер вплотную приближается к маленькому судну в то время, как его пассажиры кричат и паникуют. На следующем кадре показана одна из туристок, которая спрыгнула в воду от испуга.

"Давид против Голиафа", - подписал видео автор.

Позже стало известно, что во время инцидента никто не пострадал, однако капитана парома Kontiki уволили из-за несоблюдения правил безопасности. Комиссия по расследованию несчастных случаев и происшествий в море выясняет обстоятельства случившегося.

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