На полигоне Капустин Яр в Астраханской области впервые прошли стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" по воздушным мишеням.

Видео испытаний траслировалось на телеканале "Звезда".

Военнослужащие подразделения ПВО соединения Северного флота, прошедшие переподготовку на базе учебного центра (войск противовоздушной обороны Сухопутных войск), выполнили пуски зенитных ракет. Стрельба осуществлялась в условиях активных радиопомех, а мишени имитировали поведение воздушных объектов условного противника.

В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили все скоростные маневрирующие мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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