https://news.day.az/world/1129089.html Игры с телефоном за рулем не довели до добра - ВИДЕО
Игры с телефоном за рулем не довели до добра - ВИДЕО
Автомобилист из Внутренней Монголии (Китай), въехавший на своей машине в узкий колодец, сделал шокирующее признание.
Дело в том, что во время поездки он предпочитал смотреть не на дорогу, а на экран мобильного телефона, играя в игры - и это несмотря на то, что в автомобиле находились дети, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
К счастью, никто не пострадал, а горе-водитель был оштрафован. Учитывая то, как легко он отделался, остаётся надеяться, что незнакомец сделает для себя немало важных жизненных выводов.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре