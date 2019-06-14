Автомобилист из Внутренней Монголии (Китай), въехавший на своей машине в узкий колодец, сделал шокирующее признание.

Дело в том, что во время поездки он предпочитал смотреть не на дорогу, а на экран мобильного телефона, играя в игры - и это несмотря на то, что в автомобиле находились дети, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

К счастью, никто не пострадал, а горе-водитель был оштрафован. Учитывая то, как легко он отделался, остаётся надеяться, что незнакомец сделает для себя немало важных жизненных выводов.

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