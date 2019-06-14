На шведском острове Эланд в Балтийском море наблюдается небывалый по своим масштабам наплыв бабочек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, количество чешуекрылых может в разы переваливать за отметку в 100 миллионов особей, тогда как обычно в это время года на острове Эланд появляется лишь несколько тысяч бабочек, передает Day.Az.

Ученные отмечают, что появившиеся на острове бабочки относятся к типу "репейница", ареал обитания которой обычно входит Ближний Восток, север Средиземного моря и Северная Африка. Отмечается, что огромное число репейниц на острове Эланд само по себе не может стать проблемой для местной природы, так-как бабочки в основном питаются крапивой и чертополохом.

Однако по словам исследователей, сложившаяся ситуация в очередной раз доказывает нарастание проблем, связанных с изменением климата, поскольку в следующий раз в Швеции могут столкнуться с нашествием вредителей, способных уничтожить урожай сельскохозяйственных угодий.

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