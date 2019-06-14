Владельцы некоторых смартфонов Huawei заметили, что на заблокированном экране их устройств начала показываться реклама. По сообщению пользователей из ряда стран, на заставке отображается логотип сервиса бронирования жилья Booking.com, которого там раньше не было, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Непрошенное объявление, в частности, было обнаружено на моделях Huawei P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 и P20 Pro. Реклама, по-видимому, никак не ограничена регионом или страной: жалобы на неё поступают из Великобритании, Нидерландов, Ирландии, Южной Африки и Германии, пишет Android Police.

Предположительно, в показе рекламы "виновата" функция Magazine Unlock, которая в случайном порядке меняет фоновое изображение на экране блокировки. В твиттере в ответ на жалобу одного из пользователей представитель компании принес извинения, сказав "сожалею, если вы думаете, что мы хотим размещать рекламу".

По его словам, конкретное изображение можно удалить, сделав свайп вверх по экрану и открыв настройки. Другой способ - выбрать собственную картинку, а не ту, что предлагает по умолчанию Huawei.

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