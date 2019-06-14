Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Покупка военного оснащения Турцией является, очевидно, суверенным решением. Целостность альянса (НАТО) не менее важна. И ей способствует взаимная совместимость военных возможностей союзников", - отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что "будущие различия между союзниками ослабляют это единство". "Как напомнил вчера министр Европы и иностранных дел во время своего визита в Анкару, Франция выступает рядом со своим турецким союзником с тем, чтобы противостоять региональным угрозам, которые могут повлиять на ее безопасность", - подчеркнули в МИД. Утром в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не намерена отказываться от контракта с РФ С-400 и готова заплатить за это любую цену.

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