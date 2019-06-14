Из гонки за кресло британского премьер-министра и лидера консерваторов выбыли три человека. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что после первого тура голосования из десяти кандидатов во второй тур прошли семь. Во второй тур не прошли экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер и представитель правительства страны в нижней палате парламента Андреа Лидсом. Им не удалось набрать 17 голосов консерваторов.

По итогам голосования, лидируют министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (37), глава внешнеполитического ведомства страны Джереми Хант (43) и экс-глава МИДа Борис Джонсон (114).

Как уточняется, второй тур состоится 18 июня, кандидатам нужно будет набрать 33 голоса.

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