Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV.

Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, у него случился инсульт.

Отмечается, что Делону 83 года.

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист и секс-символ нескольких поколений Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).