https://news.day.az/world/1129143.html Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV.
Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, у него случился инсульт.
Отмечается, что Делону 83 года.
Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист и секс-символ нескольких поколений Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).
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