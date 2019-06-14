https://news.day.az/world/1129157.html Самолет совершил жесткую посадку в России, есть пострадавшие
Самолет совершил жесткую посадку в России, есть пострадавшие
Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Между деревнями Климово и Тимофеево совершил жесткую посадку в поле легкомоторный самолет. Предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
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