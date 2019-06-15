https://news.day.az/world/1129170.html Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
В Шотландии ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Phys.org.
Как отмечается, данная находка была сделана в озерах Внешних Гебридских островов.
Сделанные человеком острова достигают в диаметре от 10 до 30 метров и были созданы в эпоху неолита (3640 г. - 3360 г. до н.э), в то время как Стоунхендж был сооружен около 2,5 тыс. лет до н.э.
Более того, недалеко от островов нашли керамическую посуду. По мнению ученых, эти острова были созданы для проведения пиршеств и ритуальных обрядов.
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