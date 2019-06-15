Иранские военные пытались подстрелить американский дрон за несколько часов до нападения на танкеры в Оманском заливе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По информации источника, беспилотник наблюдал за приближением иранских кораблей к танкерам, однако о фиксации им самой атаки ничего неизвестно. Иранцы запустили по дрону ракету класса "земля-воздух", однако она промахнулась и упала в воду.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают "данные разведки и использованное оружие".

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