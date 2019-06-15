Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели короткую беседу на ногах в Душанбе перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры стран прошли в зал, где состоится заседание, и спустя пару минут в компании глав МИД России и Турции побеседовали.

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