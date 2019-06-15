Французские метеорологи объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности, из-за надвигающегося шторма в девяти департаментах страны. Об этом в субботу сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее прогнозу, грозы с выпадением града на востоке страны начнутся в 13:00 и продлятся до 20:00. Порывы ветра будут достигать 22 м/с и более. В частности, предупреждение касается департаментов Эн, Изер, Савойя, Верхняя Савойя, Ардеш, Дром, Луара, Верхняя Луара, Рона.

Метеорологи советуют жителям и гостям этих регионов ограничить использование мобильных телефонов и других электроприборов из-за риска привлечения разряда молний.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!