Во Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных гроз
Французские метеорологи объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности, из-за надвигающегося шторма в девяти департаментах страны. Об этом в субботу сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее прогнозу, грозы с выпадением града на востоке страны начнутся в 13:00 и продлятся до 20:00. Порывы ветра будут достигать 22 м/с и более. В частности, предупреждение касается департаментов Эн, Изер, Савойя, Верхняя Савойя, Ардеш, Дром, Луара, Верхняя Луара, Рона.
Метеорологи советуют жителям и гостям этих регионов ограничить использование мобильных телефонов и других электроприборов из-за риска привлечения разряда молний.
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