В Узбекистане бушует сильнейшая буря. На северо-западе в городе Нукус ветер сносит кровлю с крыш жилых домов. Об этом сообщает портал Sputnik, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В последние дни в республике прошли мощные ливни, непогода добралась и до северной части страны. Жители города пытаются укрыться от сильного ветра, который засыпал улицы песком.

По словам очевидцев, песчаная буря оказалась необычной, в воздухе ощущается соль. Из-за бури видимость почти нулевая, поэтому водителям, как и пешеходам, тяжело передвигаться по городу. В некоторых районах оказались поваленными деревья.

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