Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами. Об этом сообщает агентство "ПензаИнформ", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В собрании принимают участие десятки человек. Они ждут людей из местной администрации и главу района. Также со ссылкой на жительницу села сообщается, что Чемодановку патрулируют экипажи полиции и подразделения ОМОН.

О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали "массово приставать". По их информации, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Происходящее там уже окрестили "войной".

Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.

История приобрела общественный резонанс, и обеспокоенные граждане обратились к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву через Instagram. Тот в ответ заявил, что взял ситуацию под контроль и уже встретился с главой Бессоновского района и врио начальника областной полиции.

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