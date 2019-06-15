Расходы на оборону в Германии будут повышены в следующем году, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по случаю дня Вооруженных сил Германии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Хорошо, что на протяжении нескольких лет мы увеличили бюджет для нашей безопасности, для нашего бундесвера, и мы снова сделаем это в следующем году", - сказала Меркель, ее выступление размещено на сайте правительства ФРГ.

Она добавила, что увеличение расходов на оборону играет положительную роль, "чтобы обеспечить безопасность территории ФРГ и одновременно мира за рубежом".



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