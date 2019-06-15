https://news.day.az/world/1129274.html Никакого компромата: медведь уничтожил камеру, заснявшую его «танец» - ВИДЕО
Никакого компромата: медведь уничтожил камеру, заснявшую его «танец» - ВИДЕО
В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае для регистрации диких обитателей установлены камеры видеофиксации. Одной из них удалось заснять "танец" гималайского медведя, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Зверь неспешно прошелся мимо деревьев и, остановившись у одного из них, почесался спиной. На этом мишка не остановился и, заметив камеру, вывел ее из строя зубами. Карта памяти осталась в устройстве, и "танец" смогли увидеть.
На территориях "Земли леопардов" работают свыше 400 фотоловушек. Они срабатывают, когда животное проходит мимо объектива.
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